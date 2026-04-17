Speranza Pisilli

Eppur si gioca. Tra uno screzio e una video-call, Roma-Atalanta è dietro l'angolo e a Trigoria inizia un'altra attesa. Quella che accompagna tutte le vigilie, soprattutto quelle delle partite più importanti (contro la Dea è praticamente una finale per l'Europa, prima che poi le successive cinque gare stabiliscano quale coppa sarà), che va ad aggiungersi all'altra attesa, meno leggera e più carica d'apprensione (o speranza, dipende dai punti di vista), aspettando una decisione definitiva da parte di Dan Friedkin. La frattura interna, tra Gasperini e Ranieri, manifestata dal Sir una settimana fa nell'immediato prepartita di Roma-Pisa, non è sanabile, (...) e nelle ultime ore sembra che la linea interventista stia prendendo piede anche oltreoceano. Eppur si gioca. E quindi, come in ogni vigilia che si rispetti, oggi Gian Piero Gasperini si presenterà in conferenza stampa, alle 13.30. (...) Gasp, però, nel frattempo è chiamato a concentrarsi sul campo, dove le difficoltà non mancano. Per il valore dell'avversario, ovviamente, con un'Atalanta in forma al netto della sconfitta di misura rimediata contro la Juventus, ma non solo. A complicare le cose, come da qualche mese a questa parte, c'è un'infermeria che non vuole saperne di svuotarsi. Rispetto a Roma-Pisa, Gian Piero recupera Mancini e nessun altro, anzi perde Pellegrini e, probabilmente, Pisilli. Niccolò, che lunedì ha subito una forte distorsione alla caviglia (escluse lesioni o il coinvolgimento di legamenti dagli esami strumentali), sta meglio ma la sua presenza tra i convocati è ancora in forte dubbio. (...) Chi, invece, e costretto a dare fortait e Wesley. Il brasiliano (...) non ha ricevuto ancora l'ok dallo staff medico per tornare in gruppo. Il recupero del laterale, quindi, è da rimandare all'inizio della prossima settimana. Sempre in quei giorni si riaffaccerà in gruppo Dybala, (...) stesso obiettivo per Koné. Pellegrini, infine, migliora e punta la gara di Parma per essere al meglio poi nel derby. Dietro tornerà la difesa titolare: Mancini, Ndicka e Hermoso davanti a Svilar. A sinistra Rensch, con Celik a destra. In mediana El Aynaoui e Cristante, mentre in attacco, con Pisilli probabilmente out, El Shaarawy è favorito su Venturino per completare il tridente con Soulé e Malen. Contiamoci. Questi siamo, con poche alternative dalla panchina. Eppur si gioca.

(Il Romanista)