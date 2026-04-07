Scossa Friedkin

Il day after è inequivocabile. Con l'input della proprietà che, infuriata per il crollo preoccupante contro l'Inter a San Siro, invia il messaggio più chiaro che ci sia. Dentro e fuori Trigoria. D'ora in avanti, la Roma si discute. In bilico l'intera rosa, a cominciare dai suoi big stop al rinnovo per i senatori, cioè al prolungamento dei contratti di Mancini e Cristante, in scadenza il 30 giugno 2027. Massara ha trovato l'accordo con l'agente dei due azzurri fino al 2030. L’annuncio è però congelato. Così hanno deciso i Friedkin, contattando a caldo il management giallorosso, Ranieri e Massara presenti a Milano, per imporre la nuova linea. Durissima con gran parte dei titolari. La notte della vergogna lascia, dunque, scorie inimmaginabili fino a un mese fa. Al primo marzo quando la Roma, in vantaggio di due reti contro la Juve all'Olimpico, avrebbe potuto staccare i bianconeri di sette punti, blindando il quarto posto e la zona Champions. Gasperini, dopo il pari contro Spalletti, ha dovuto invece prendere atto dell'involuzione della squadra: 2 punti su 12 disponibili nelle successive 4 partite del torneo, più l'eliminazione nel derby di Europa League, agli ottavi contro il Bologna. Oggi la Roma è sesta a 4 punti dal Como e 3 dalla Juve, l'Atalanta insegue a -1. Ma la proprietà, irritata per la figuraccia di Pasqua contro l'Inter, ha scelto di dare la spallata definitiva. A giugno sarà rivoluzione. A meno di ripensamenti dovrebbero essere 12 i partenti: i quattro fine prestito, i quattro in scadenza Celik, Pellegrini, El Shaarawy e Dybala, più, novità del weekend di Pasqua, Mancini e Cristante, diventati cedibili come Rensch e Dovbyk. Sono i 12 che i Friedkin vorrebbero accompagnare all'uscita di Trigoria. E, in caso di offerte invitanti, potrebbero finire sul mercato pure quei giocatori in grado di generare plusvalenze robuste: Svilar e Ndicka, Pisilli e Koné. La proprietà, dunque, ha concesso il bis. Stessa reazione dopo Como-Roma del 15 dicembre 2024, mettendo in discussione il roster al completo. Dopo quella trasferta, con Ranieri in panchina, 19 risultati utili di fila, fino al ko con l'Atalanta. Con il quinto posto i Friedkin furono meno drastici. Adesso, sposando l'insofferenza della piazza che chiede il repulisti, non guardano in faccia nessuno. Sotto esame tutti, pure la triade Ranieri-Massara-Gasperini dalla quale però si vorrebbe ripartire. Mancano 7 giornate e con questi giocatori vuole provare a risalire al 4° posto.