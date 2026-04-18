Scamacca dal 1' è la tentazione. Palladino pensa pure alla Coppa

È stato un compleanno di lavo ro quello di Raffaele Palladino. L'allenatore dell'Atalanta ha compiuto 42 anni ieri e ha trascorso il giorno di festa prima dirigendo l'allenamento a Zingonia e poi viaggiando con la squadra verso Roma. [...]

Tatticamente Palla-dino segue le orme del maestro (3-4-2-1), ma l'interpretazione e lo svolgimento hanno poi preso direzioni differenti. Questa Atalanta gioca con il sistema di gioco gasperiniano, ma l'abbiamo vista adattarsi in maniera intelligente e saggia più volte a seconda dei momenti e degli avversari. [...]

Oggi la rifinitura dirà chi giocherà. Davanti la tentazione è quella di schierare Gianluca Scamacca centravanti con Giacomo Raspadori e Charles de Ketelaere alle spalle. Obiettivo, rinfocolare il feeling della coppia ex Sassuolo: in Emilia i due azzurri fecero meraviglie.

La partita di questa sera si incastra in un momento particolarmente delicato. Tra quattro giorni sulla strada bergamasca si infilerà l'altra squadra della Capitale, la Lazio. A Bergamo mercoledì in palio ci sarà il pass per la finale di Coppa Italia. [...]

Raggiungere la finale dell'Olimpico per l'Atalanta significherebbe allargare alla settima piazza del campionato le concorrenti ai posti nelle coppe. Perché l'altra finalista si qualificherà con il campionato, che sia l'Inter o il Como. [...]

Attenzione dunque alle molte soluzioni di Palladino questa sera, pur privo di Hien e Sulemana. Zalewski è l'alternativa a Raspadori come trequartista di sinistra, Kossounou e Ahanor sono le altre opzioni in caso di turno di riposo con vista Coppa Italia concesso a Kolasinac.

(gasport)