Roma sogna con Malen

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La Roma ringrazia il Milan e si aggrappa a Malen per continuare ad inseguire il sogno

Champions League. A quattro turni dal termine del campionato - il calendario dei giallorossi prevede le sfide con Fiorentina, Parma, Lazio e Verona - la squadra di Gasperini è quinta a pari merito con il Como ed ha rosicchiato due punti alla Juventus. Sono quindi tre le lunghezze che separano la Roma dai bianconeri, che possono però contare sul vantaggio negli scontri diretti. L'impresa, nonostante la distanza sia ridotta, è quasi disperata e Gasp punta tutto su Malen per provare a compiere il miracolo. L'olandese, arrivato a gennaio in prestito con obbligo di riscatto condizionato, ha già toccato quota 11 gol e non ha alcuna intenzione di fermarsi nel finale di stagione. Il suo impatto è stato straordinario, sia dal punto di vista dei numeri che della qualità di gioco. Un attaccante con così tanta voglia di segnare, di puntare la porta e di mangiarsi i difensori avversari con quel suo primo tocco fulminante non si vedeva da tempo nella Capitale. Se Malen, e in generale tutta la squadra, riusciranno a girare e a produrre gol e giocate nello sprint decisivo il sogno si potrà ancora accarezzare. "Dobbiamo credere di poter vincere ogni partita. Non siamo mica morti", il messaggio lanciato dal tecnico dopo il match col Bologna. Parole non di circostanza: crede fermamente nel gruppo e fino alla fine chiederà ai giocatori di provarci. Parallelamente ai discorsi sul campo, vanno avanti quelli per la programmazione futura. Con Gasperini messo al centro della pianificazione del progetto romanista. La prima urgenza a Trigoria riguarda la scelta del direttore sportivo, dopo la sfiducia pubblica del tecnico nei confronti di Massara. La volontà è quella di effettuare il passaggio di testimone in tempi brevi, visti tanti dossier aperti sul tavolo della dirigenza, specialmente quello relativo alle esigenze del Fair Play Finanziario entro il 30 giugno (N'Dicka ha divorziato con lo storico procuratore).

D'Amico e Giuntoli sono al momento in prima fila, mentre le piste che portano a Manna e Paratici sono molto più complicate visti i rapporti dei due con Napoli e Fiorentina. Da sciogliere poi i nodi dei rinnovi di contratto dei calciatori in scadenza e quello relativo allo staff medico, con l'attuale coordinatore sanitario Petrucci destinato ad essere sostituito: i rapporti con l'allenatore sono inesistenti. Del Vescovo è in pole position per l'incarico (sarebbe un ritorno). Situazione correlata e in divenire pure sul settore giovanile (non è detta l'ultima parola su Bruno Conti), con Tarantino che era pronto alla firma. La chiamata per mettere il tutto nero su bianco non è ancora arrivata e diversi rumors parlano di una pausa di riflessione e di una chiamata della Roma a Sbravati, promesso sposo con l'Inter, dove avrebbe preso proprio il posto di Tarantino da responsabile del settore giovanile. Bisogna fare tutto in fretta.