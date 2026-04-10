ROMA-PISA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ghilardi dal 1', dubbio Rensch-Tsimikas. Soulè e Pellegrini dietro a Malen

Vincere con il Pisa per alimentare le speranze quarto posto: è questo l'obiettivo della Roma per la sfida dell'Olimpico di questa sera. Davanti a Svilar, c'è Ghilardi al posto dell'infortunato Mancini, che affiancherà Hermoso e Ndicka. Sulle fasce pronti Celik e uno tra Rensch e Tsimikas; a centrocampo la coppia Pisilli-Cristante, ma non è esclusa la sorpresa El Aynaoui al posto del numero 4. Davanti all in su Malen, supportato da Pellegrini e Soulé.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

IL MESSAGGERO - Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Pisilli, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

CORRIERE DELLA SERA - Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

IL TEMPO - vilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

IL ROMANISTA - Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Pisilli, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.