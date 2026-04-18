Roma, oltre le polemiche scoppia il caso Wesley. "Per il medico sta male"



«Wesley si sente di poter giocare, ha una voglia incredibile. Ma se il medico dice no, non posso farci nulla». Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha spiegato la situazione attorno al brasiliano. Per l'allenatore della Roma il calciatore è pronto. Per lo staff medico ancora no. Per questo, dopo l'ultimo allenamento di ieri, vissuto ancora lontano dai compagni di squadra, Wesley potrebbe essere escluso dai convocati di questa sera. [...]

Un tira e molla tra il tecnico e il comparto medico che va avanti da mesi. Da una parte Bernardino Petrucci, responsabile sanitario del club e uomo di Claudio Ranieri, dall'altra l'allenatore di Grugliasco e i suoi preparatori atletici. Divergenze di idee sul recupero dei calciatori e standard fisici molto distanti che, nel corso dei mesi, hanno inasprito i rapporti tra le due fazioni. [...]

Ma a Trigoria l'escalation è stata costante: Dovbyk, Hermoso, Konè, Wesley, Celik, Ferguson. Su ogni calciatore infortunato un inevitabile scontro. Tanto che tra palestra e centro massaggi di Trigoria c'era il timore di mostrare i calciatori a Gasp: «Se li vede, li fa giocare». Poi il cortocircuito con l'infortunio al ginocchio di Paulo Dybala, prima trattato con una terapia conservativa, poi operato.

Adesso i casi aperti di Wesley - su cui c'è massima attenzione anche da parte della nazionale brasiliana - Koné e Pellegrini, che torneranno in campo a inizio maggio. [...]

(La Repubblica)