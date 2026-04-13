Roma, il domani è un'incognita

(...) Ma se Gasperini se ne va, che succede? Facile: servirà un altro allenatore. E la scelta non sarà certo facile. (...) Il nome è già in cassa: De Rossi, e torniamo al punto (quasi) di partenza. Tutto sta a convincere i Friedkin sulla bontà dell'operazione, si tratterebbe di una persona capace di calarsi di nuovo in questa realtà e con l'occasione, grande, di prendersi una rivincita. E chiaro che, il primo ad essere convinto dovrà essere proprio Daniele, che a Genoa sta lavorando bene e che non ha intenzione di scottarsi di nuovo con l'amata Roma. Tornerebbe? Probabilmente sì, ma le condizioni dovranno es-sere chiare. (...) Eh sì, l'eventuale addio di Gasperini (in qualsiasi forma dovesse arrivare) sarebbe digerito come un errore di valutazione prima e di poca capacità di gestione del personaggio poi. Un fallimento dell'ennesimo progetto che era partito con grande entusiasmo e che terminerebbe con tanti rimpianti. Ma non c'è solo De Rossi, ovvio, siamo sulle idee appena embrionali. Sul tac-cuino finirebbero vecchi perso-naggi contattatati a suo tempo. Italiano, ad esempio, è un tecnico in ascesa: pure qui siamo all'esigenza di costruire per l'oggi e per il domani. Per il tecnico sarebbe un nuovo step dopo Fiorentina e Bologna, per il club un personaggio più gestibile in sede di mercato. Gasp, dopo anni e anni di carriera, sente il bisogno di vincere subito, non di costruire una Roma vincente per altri allenatori. Qui si fa il futuro: se esisterà un punto di incontro si andrà avanti, altrimenti si cambierà. Pioli è un nome avvicinabile da Massara per i trascorsi milanisti, ma in questo momento non sarebbe un personaggio rassicurante dopo il pesante fallimento a Firenze. Valverde, 62 anni, è il vecchio marpione a cui si rifarebbe: ha fatto un buon lavoro a Bilbao e ha esperienza. Non è Mourinho, ma nemmeno Farioli. Siamo a metà, così come Motta, reduce dal miracolo Bologna e dalla caduta con la Juve. (...)

(Il Messaggero)