Roma femminile: profumo di titolo

L'aria è frizzante. Inevitabile nel giorno di Juventus-Roma, una sfida che sa di passaggio di testimone perché alle giallorosse mancano due vittorie per strap pare lo scudetto alle eterne rivali. In realtà il cerchio magico si potrebbe chiudere già stasera. Ma le ragazze di Rossettini, per festeggiare il terzo titolo della loro storia, devono vincere a Biella e vedere poi il Genoa, ultimo della classe, battere l'Inter, la diretta inseguitrice di Giugliano e compagne, indietro di 6 punti e anche negli scontri diretti.

«È una partita importante e affascinante, contro una squadra forte che vorrà sicuramente fare il massimo. Per noi sono stati tutti big match quest'anno, affrontiamo ogni avversaria con la stessa mentalità. Vogliamo vincere, ma il risultato non è mai scontato. I precedenti? Abbiamo sempre fatto buone partite contro la Juventus raccogliendo meno del previsto. C'è un po' di rabbia per questo motivo e la metteremo in sampo», ha detto Rossettini alla vigilia. [...]