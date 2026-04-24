Roma: e adesso Pellegrini può rinnovare

Pieni poteri a Gasperini e ora anche i senatori vedono un futuro più roseo. In questi giorni di tensioni e contatti fitti con i Friedkin, infatti, è emersa la volontà del tecnico di confermare parte del blocco storico della Roma spesso elogiato anche pubblicamente. Il primo nome in lista d'attesa è quello di Lorenzo Pellegrini, in scadenza di contratto a giugno e che in settimana si era schierato apertamente al fianco di Gasp. L'ex capitano è disposto a ridursi fortemente l'ingaggio pur di restare a Roma e in questi ultimi mesi ha convinto il tecnico sia da un punto di vista fisico che caratteriale. I contatti per il rinnovo, quindi, potrebbero riprendere a breve e portare alla fumata bianca. Discorso simile per Cristante e Mancini che hanno il contratto in scadenza nel 2027. Per entrambi si era già raggiunto l'accordo per il prolungamento del rapporto per altre tre stagioni, ma i recenti risultati negativi della squadra avevano convinto la proprietà a rinviare i discorsi a giugno. Piccolo spiraglio, infine, anche per Paulo Dybala. L'argentino dovrebbe dimezzarsi lo stipendio e avrebbe la spinta di Adidas in vista della stagione del centenario del club. Molto dipenderà dal finale di stagione, ma nel frattempo le offerte del Boca Juniors e di un club turco sono state messe in stand by dalla Joya che preferirebbe restare in Italia. Saluterà certamente, invece, Stephan El Shaarawy che non ha legato particolarmente con Gian Piero Gasperini mentre Celik continua a chiedere una cifra considerata esagerata dai Friedkin.

(gasport)