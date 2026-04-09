Roma, campagna social per separarsi dai big "Friedkin ora ascoltaci"

Malen in conduzione. Ghilardi smista la palla, Pellegrini imposta ed El Shaarawy prova il solito tiro a giro. Tutto sotto gli occhi di un Gasperini immortalato a braccia conserte sul campo di allenamento di Trigoria. Così la Roma, nel suo ultimo post Instagram, racconta i postumi del tracollo milanese. (...) Decine, centinaia di commenti tutti uguali con l'hashtag #noairinnovi accompagnato dal riferimento al profilo ufficiale del Friedkin group. Tecnicamente si chiama comment bombing. In realtà è rabbia. (...) Una di quelle iniziative che in passato hanno fatto breccia nel cuore di Dan e Ryan Friedkin, sempre attenti agli umori della piazza. Una proprietà che per bussola ha già avuto il consenso popolare. Lo ha dimostrato quando la scorsa estate ha fermato la cessione di Manu Koné all'Inter. Quando a poche ore dalla chiusura del calciomercato, la stagione precedente, fermarono un Paulo Dybala (con l'aiuto della moglie Oriana Sabatini) pronto a trasferirsi in Arabia Saudita. E, ancora, quando arrivò l'improvviso dietrofront sull'arrivo a Roma di Leonardo Bonucci, simbolo juventino e quindi inviso ai tifosi. Ora c'è il caso dei big giallorossi, Pellegrini, Cristante e Mancini in testa. Il popolo giallorosso chiede ai Friedkin di abbandonare qualsiasi proposito di rinnovo per i tre, ma pure per gli altri giocatori in scadenza considerati colpevoli per i risultati collezionati negli ultimi anni. se e vero che la presidenza ha promesso una "rivoluzione", l'hashtag e la campagna social non sarà troppo difficile da digerire. (...) Impossibile ignorare il pressing social. Ma i prossimi 90 minuti sono importanti, forse gli ultimi utili per cercare il rilancio nella corsa Champions. Perché Como e Juventus, dirette concorrenti, se la vedranno rispettivamente con Inter e Atalanta. (...) L'allenatore, allora, studia la formazione. Tante certezze, dettate soprattutto dall'emergenza infortuni. Davanti a Svilar ci saranno Ghilardi, Ndicka e Hermoso. A centrocampo ecco Celik, Cristante, Pisilli e uno tra Rensch e Tsimikas. In attacco, dopo il ritorno a San Siro, conferma per Mati Soulé dietro a Malen, con Robinio Vaz che si gioca una maglia da titolare al posto di Lorenzo Pellegrini. Fuori Mancini, Wesley, Koné e Dybala.

(La Repubblica)