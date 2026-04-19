Roma-Atalanta, solo pari. Applausi per Gasperini e fischi alla squadra

All'Olimpico non vince nessuno. Anzi sì, esulta la Juventus, che legge la classifica e stasera può ipotecare la qualificazione alla Champions portandosi a +5 su Como e Roma a cinque giornate alla fine. Il pareggio non serve a Gasperini, che malinconicamente aggancia Fabregas ma fallisce il salto verso Spalletti. E lo fallisce davanti a un pubblico che alla fine fischia la squadra, al termine di 45 giorni in cui la stagione è stata buttata al vento: prima l'eliminazione dall'Europa League, adesso la quasi certezza di vedere in tv anche la prossima Champions League, come da prassi dell'era Friedkin. Hai voglia a parlare della querelle tra il senior advisor e l'allenatore, quest'ultimo applaudito dai suoi tifosi: qui sono i risultati a mancare in questa stagione, più che la commedia "Fratelli coltelli" andata in scena finora. A pensarci bene sorride di più Palladino, ragionando in ottica ritorno di Coppa Italia contro la Lazio: l'Atalanta è in salute e ha anche risparmiato energie, soprattutto nel secondo tempo. (...) Il gol con cui l'Atalanta ha complicato da subiti i piani di Gasperini è stato un regalo natalizio fuori stagione, una palla persa in uscita dopo una combinazione troppo rischiosa architettata da El Shaarawy ed Hermoso, roba che a Krstovic non è parso vero. (...) Fenomenale Carnesecchi che ha collezionato interventi, uno dopo l'altro su Soulé e due volte su Malen. La Roma teneva il campo, anche se per poco non regalava anche il raddoppio, con Ederson che non sfruttava l'omaggio di El Aynaoui. Poi a fine primo tempo Gasp si aggrappava al pareggio nella maniera meno immaginata possibile, costruita da tre difensori e gioiello finale di Hermoso in girata. Il secondo tempo è stata un'altra partita. Palladino ha pensato anche alla semifinale di Coppa Italia e ha gestito le sostituzioni. La Roma ha mostrato tutti i suoi limiti: è mancata nel momento più at-teso, paradigma perfetto di una stagione del "vorrei ma non posso", per dirla come l'allenatore, "vorresti ma non riesci" per dirla coi pensieri dell'advisor. Carnesecchi ha nuovamente fermato Malen, la traversa ha negato a Hermoso la doppietta, l'ingresso di Vaz non ha cambiato il match. Addio (o quasi) Champions e Olimpico deluso.

(...) "La Roma è una cosa seria", hanno scritto i tifosi ammonendo i litiganti. Gasperini, invece, ha replicato a Ranieri: "La gente non merita questo teatrino — ha detto

-. Io sono stato tirato dentro a questa situazione. Ma non voglio essere messo sullo stesso piano di chi ha fatto quelle dichiarazioni. Chiudiamo questo campionato, poi parleremo del futuro".

(corsera)