Roma-Atalanta: la moviola dei quotidiani. Marcenaro sufficiente

Una gara da sufficienza per l'arbitro Marcenaro in Roma-Atalanta. Poca sicurezza, qualche errore, ma nessun episodio dubbio

GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6

AI 3', El Ayanoui su Ederson: il rischio-giallo c'era. Al 5' manca un angolo alla Roma (2° assistente distratto). Al 12", ok la rete di Krstovic: il pallone viene veicolato da De Roon che in precedenza, in opposizione a Hermoso, tocca la palla col braccio ma in maniera non punibile per vicinanza e casualità. Al 14° Kolasinac era da giallo su Soulé: sfiora palla ma poi lo travolge. Al 20' st, giallo a Ederson su Malen: ok. Al 30°, giusto il giallo per Pisilli su Zalewski: mancano due parametri per il rosso.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6

Partita senza grandi squilli, ma pure senza errori clamoroso, per Marcenaro, non sempre "sul pezzo". Un esempio, le perdite di tempo dell'Atalanta, non gestite nel migliore dei modi. diversigli episodi, le scelte del campo sono state avallate dalla coppia a Lissone Guida-Sozza.

Ha protestato la Roma sulla rete di krstovic, il check non tanto sulla posizione (assolutamente regolare, ce lo tiene abbondantemente N'Dicka) quanto sull'APP: De Roon ruba il pallone ad Hermoso, il tocco di braccio è totalmente fortuito, arriva da un rimpallo fra i due giocatori, giusto

considerarla non punibile. Nessuna infrazione anche sulla rete di Hermoso: sono in gioco Çelik e Rensch. L'Atalanta chiede il rosso per Pisilli, che ferma Zalewski (due tocchetti che sbilanciano l'ex giallorosso), ma non c'è chiara occasione da gol: l'azione sta andando verso il fallo laterale, c'è molta distanza dalla linea di porta, c'è possibilità per qualche difendente di recuperare. Marcenaro la chiude con 18 falli fischiatie tre cartellini gialli. Rischia molto Djimsiti, graziato dall'ammonizione per un fallo su Malen, e poi ammonito su Robinio Vaz.

Ha rischiato il giallo Kolasinac, quando interviene in maniera imprudente su Soulé, e Mancini su Zalewski.

MESSAGGERO - VOTO 6

Non è il massimo della sicurezza eppure riesce a condurre una gara per almeno un'ora senza sventolare nemmeno un cartellino. Qualche errore ma resta sufficiente

IL TEMPO

Marcenaro porta a casa una partita non semplice all'Olimpico: dal punto di vista disciplinare sono giuste tutte le ammonizioni, anche se manca un giallo per Kolasinac. Ma andiamo con ordine. Il primo episodio clou della partita arriva in occasione del gol di Krstovic, quando Cristante si lamenta per un tocco di braccio di

De Roon nel recupero del pallone. Secondo arbitro e VAR

l'intervento non è falloso e non c'è immediatezza prima della rete dell'ex attaccante del Lecce. Marcenaro vede bene anche in occasione del giallo per Pisilli per il fallo su Zalewski nel secondo tempo, nonostante gli uomini di Palladino chiedessero il rosso per il centrocampista della Roma. Come spiegato dallo stesso arbitro, infatti, il pallone rimbalzava a una grande distanza dalla porta di Svilar, oltre alla direzione dell'azione verso il fallo laterale. Non ci sono i para-metri, quindi, per parlare di una chiara azione da gol. Pochi minuti dopo il gol di Krstovic, Marcenaro sbaglia a non ammonire Kolasinac per un intervento in ritardo su Soulé: il bosniaco non tocca mai il pallone, finendo per travolgere l'argentino.

Qualche protesta a inizio secondo tempo per un possibi-e giallo per Mancini in occasione di un contatto con Zalewski: secondo Marcenaro non ci sono gli estremi per parlare di una promettente azione da gol. Decisione giusta: è troppo poco per un cartellino. Inevitabile il

cartellino giallo per Djimsiti nel finale, con il difensore dell'Atalanta che interrompe una promettente

azione da gol di Vaz. Tutto regolare in occasione del gol del pareggio di Mario Hermoso, che si libera regolarmente della marcatura di De Ketelaere. Dal punto di vista tecnico, l'unico errore evidente della serata di Matteo Marcenaro è la punizione concessa alla Roma per un contatto tra Scalvini e Rensch nel primo tempo.

IL ROMANISTA - VOTO 6

Buoni ritmi e gara viva fin dalla prima frazione e Marcenaro la segue con attenzione. Qualche fallo e qualche decisione di lasciar correre "frettolosi", ma complessivamente non ci sono episodi dubbi durante i 90'.

Niente fallo di mano, come richiesto da Cristante, sul tocco di De Roon (facilitato da Hermoso) per l'assist a Krstovic al 12' per il vantaggio dell'Atalanta. Giusta la distribuzione dei gialli. A Marcenaro ne sfugge uno per Kolasinac che stende Soulé nel primo tempo. Corretta sanzione al 19' della ripresa per Ederson su Malen, a 15' dalla fine per Pisilli su Zalewksi e per Djimsiti su Vaz nel recupero.