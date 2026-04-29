Roma, arrivano i Friedkin

A Trigoria soffia un vento nuovo. Forte, deciso, quasi rivoluzionario. La Roma

cambia pelle, cambia gerarchie, cambia voce. È finita l'era di Claudio Ranieri, sta per chiudersi anche quella di Frederic Massara, mentre al centro del progetto giallorosso si prende la scena Gian Piero Gasperini, sempre più uomo-cardine della nuova Roma targata Friedkin. Dan e Ryan sono pronti a tornare nella Capitale con un'agenda pesantissima e un obiettivo chiarissimo: ricostruire il club attorno al proprio allenatore. Non un semplice tecnico, ma il punto di riferimento assoluto della prossima stagione. Una scelta forte, netta, che racconta quanto la proprietà creda in Gasp e nella sua idea di calcio, di gestione e perfino di struttura societaria. Nel fine settimana il presidente e il vicepresidente sbarcheranno a Roma. Ryan, negli ultimi mesi, è stato il volto più presente della famiglia americana, ma il ritorno di Dan dopo sei mesi assume i contorni di un passaggio cruciale. Insomma, è il momento delle decisioni. Quelle vere.

L'incontro con Gasperini è attesissimo. Finora fiducia e strategie erano passate attraverso call e contatti continui, ma adesso arriva il momento di guardarsi negli occhi. E il tecnico, nel frattempo ha già vinto la sua prima partita politica interna con Ranieri. Una separazione durissima, certificata da un comunicato tutt'altro che morbido e approvato direttamente dalla proprietà. Perché dentro quel messaggio non c'era soltanto l'addio a Sir Claudio, ma soprattutto la consacrazione di Gasp come uomo del futuro. Un'investitura pubblica, chiara, senza possibilità di interpretazione. Adesso arriva la fase operativa. Trigoria si trasforma in una sala di comando dove programmare tutto: ritiro, amichevoli, mercato, struttura dirigenziale. E proprio qui si apre il nodo più delicato, quello del direttore sportivo. [...]

La lista dei candidati è ancora aperta. Manna, D'Amico e Sogliano: nomi forti, profili diversi, tutti sotto osservazione della proprietà e dei consiglieri. L'identikit però è già chiarissimo e dovrà rispecchiare le ambizioni del tecnico e le volontà della proprietà sui giovani da valorizzare. E Massara? Probabilmente con grande professionalità continuerà a lavorare fino all'arrivo del sostituto, mantenendo operatività totale in una fase delicatissima. Perché il settlement agreement con l'Uefa incombe come una lama sospesa sopra Trigoria e porterà quasi inevitabilmente alla cessione di almeno uno dei pezzi pregiati della rosa. tema plusvalenze resta centrale e dovrà essere chiuso entro il 30 giugno, ma nei summit tra Gasp e i Friedkin si parlerà inevitabilmente anche di budget e investimenti. La proprietà, come già accaduto in questi sei anni, è pronta a mettere altro denaro sul tavolo oltre ai ricavi delle cessioni. L'obiettivo è chiaro: costruire una Roma sempre più modellata sulle idee del suo allenatore. Ma non finisce qui. Perché nelle riunioni entreranno anche i dossier più pesanti del futuro romanista: lo stadio, il centenario, il possibile ritorno di Totti e, chissà, l'inserimento di nuove figure dirigenziali. [...]

(corsport)