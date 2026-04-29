Rocchi non si presenterà dal pm. I colloqui a San Siro con altri arbitri

È il 2 aprile 2025 e allo stadio di San Siro, stando alle carte dei pm, il designatore Gianluca Rocchi si attiverebbe per un presunto accordo in merito a due assegnazioni arbitrali favorevoli all'Inter. Persone in un primo momento sconosciute e ora identificate dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta per frode sportiva aperta a ottobre 2024.

Al momento si tratta di figure che fanno parte del mondo arbitrale sulle quali il pm Maurizio Ascione punta a trovare riscontri, attraverso audizioni e analisi tecniche, ma lo scenario potrebbe allargarsi in considerazione dei plurimi contatti tra Rocchi e iclub. Stando all'avviso di garanzia avrebbe «combinato» la designazione di Andrea Colombo, «arbitro gradito» all'Inter, per la trasferta a Bologna del 20 aprile 2025. E «schermato» quella di Daniele Doveri, evitando che il fischietto «poco gradito» ai nerazzurri dirigesse l'eventuale finale di Coppa Italia dello scorso anno e le ultime partite di campionato della stagione 2024/2025 sempre dell'Inter. Perciò gli sarebbe stata assegnata la semifinale di ritorno di Coppa tra la squadra di Simone Inzaghi e il Milan. Questo sarebbe avvenuto al Meazza «in concorso con più persone» ricondotte da chi investiga all'ambiente arbitrale, ragione per cui al momento né l'Inter, né i suoi dirigenti sono iscritti al registro degli indagati. [...]

Agli atti della Procura ci sono testimonianze, intercettazioni, i filmati e gli audio acquisiti dalla Sala Var di Lissone. Cinque al momento gli indagati, ma sono decine i direttori di gara (ex o in cari-ca) ascoltati dal pm Ascione e dalla gdf. Tra questi Eugenio Abbattista, ex varista e grande accusatore della commissione nazionale dei fischietti che si è dimesso dall'Associazione italiana arbitri a stagione in corso. Un'uscita fragorosa avvenuta a marzo 2024 con dichiarazioni bellicose:

«Ero stanco della sensazione di schifo che avvertivo attorno». Come l'ex assistente arbitrale Domenico Rocca, firmatario di un esposto all'Aia e convocato dagli inquirenti, ha messo in discussione l'ambiente arbitrale criticando voti e valutazioni della commissione e denunciando le «epurazioni». Nell'elenco dei testimoni anche i fischietti di Inter-Roma giocata il 27 aprile 2025, che non viene contestata tra i capi d'accusa ma rientra nel perimetro di indagine. [...]

(Il Messaggero)