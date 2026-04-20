Riecco Dybala e Wesley: attesa Koné

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Un giorno di riposo e di nuovo in campo, con qualche recupero prezioso. Oggi pomeriggio la Roma riprenderà a lavorare in vista della gara di sabato a Bologna, e Gasperini ritroverà in gruppo Wesley. L'allenatore piemontese sperava di poter contare sul brasiliano già con l'Atalanta, ma lo staff medico giallorosso ha preferito non correre rischi e rimandare il ritorno dell'ex Flamengo. Tra oggi e domani, poi, è previsto il rientro in gruppo di Dybala. Da giorni, ormai, la Joya sta lavorando sul campo ed è già avanti da un punto di vista atletico. L'argentino punta alla convocazione per la gara col Bologna dopo lo stop di fine gennaio e l'operazione al ginocchio sinistro del 6 marzo per la lesione parziale del menisco esterno. Koné, invece, rischia di saltare anche la sfida contro gli uomini di Italiano. Il francese si era fermato proprio nel ritorno di Europa League con il Bologna, riportando una lesione del bicipite femorale della coscia destra, e potrebbe rientrare direttamente ad inizio maggio. Non preoccupano le condizioni di Rensch, uscito dal campo in anticipo per un problema muscolare alla coscia. L'infortunio non è grave e dovrebbe consentire all'esterno olandese di essere già a disposizione di Gasp per il match di sabato.