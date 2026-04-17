Ranieri, il retroscena dietro le dichiarazioni di Roma-Pisa

Emergono retroscena significativi in casa Roma sul ruolo di Claudio Ranieri e sulle dinamiche interne al club. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano , le recenti dichiarazioni del tecnico nel match Roma-Pisa, non sarebbero casuali, ma, al contrario, una mossa ben pensata per ridurre la sempre maggiore centralità di Gasperini nell'ambiente Roma. Da qui la scelta di esporsi pubblicamente, con l’obiettivo di spingere la proprietà a prendere una posizione chiara. In questo scenario, Dan Friedkin verrebbe così chiamato a una decisione definitiva che potrebbe ridefinire gli equilibri del club nel breve periodo. Una vera e propria partita a poker, dove ogni mossa può risultare decisiva per il futuro della Roma.

(Il Tempo)