Pruzzo: "Alla Roma servono giocatori di alto livello. Gasperini e Massara devono rimanere"

IL MESSAGGERO - Roberto Pruzzo, storico attaccante della Roma, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sul momento della squadra giallorossa. Ecco le sue parole.

Serve una rivoluzione?

«La squadra va rinforzata e significa prendere 3/4 giocatori di livello superiore, non delle semplici alternative ma dei titolari. È questo che è mancato negli ultimi anni. Servono dei calciatori che alzino la qualità. Per esempio, nelle ultime stagioni sono arrivati Aouar, Le Fée e El Aynaoui dal campionato francese. Il primo non so neanche dove sia finito, ma sono dei profili che non hanno inciso. C'è bisogno di giocatori pronti. Cristante dovrebbe essere una buona alternativa. Se deve tirare la carretta dall'inizio della stagione è un limite».

Anche Mancini e Pellegrini dovrebbero diventare delle alternative?

«Serve un difensore sopra la media, un centrocampista che prenda in mano la squadra e due attaccanti più forti. Non so che cosa hanno in mente Pellegrini e la società ma il rendimento non è continuo. Per fare un passo in avanti vanno coperti questi ruoli».

Il 3-3 con la Juve ha cambiato tutto?

«Assolutamente no, a meno che la squadra non sia debole a livello mentale. L'episodio andava gestito meglio, ma le partite seguenti sono state diverse. La Roma era partita bene. Si sono aggiunti una serie di infortuni che hanno complicato le cose, e se non hai i cambi… Mancano le alternative davanti quando c'è bisogno di risolvere le partite sporche».

A gennaio serviva qualcosa in più?

«Zaragoza e Vaz non bastano ma nel mercato di riparazione è complicato. Forse in estate si doveva fare meglio. Ne servivano tre di un livello superiore e non sono stati presi».

Massara merita la conferma?

«Certo. I direttori sportivi fanno il lavoro sporco, devono essere collegati con allenatore e società per cercare di trovare le soluzioni migliori. Il confronto, anche forte, col tecnico ci deve essere, ma l'importante è che l'obiettivo comune sia quello di prendere giocatori forti».

E Gasperini?

«Deve rimanere. La squadra nelle prime partite aveva un'identità chiara poi le cose non sono andate nel verso giusto ma la Roma deve ripartire dalla sua voglia di vincere».