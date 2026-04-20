Primavera, insipido 0-0 nel derby. E Przyborek non brilla

Finisce zero a zero il derby Primavera: la Lazio rimane con sette punti di vantaggio sulla zona playout, la Roma invece resta dentro i playoff. Poche le emozioni al Fersini davanti agli occhi del presidente Claudio Lotito e di diversi uomini che sabato pomeriggio hanno sbancato il Maradona di Napoli: c'erano, tra i circa mille spettatori, Cancellieri, Furlanetto, Ratkov, Pellegrini, Dele-Bashiru, Isaksen, Noslin, Motta e Cataldi, rimasti al centro sportivo dopo il defaticante in programma in mattinata. L'unica notizia da sottolineare è il debutto con la maglia della Lazio di Przyborek, messo a disposizione del tecnico Punzi, e schierato come attaccante nel 3-5-2 utilizzato dalla sua squadra. Non è stata una partita da ricordare per il 2007 arrivato a gennaio e per il quale il club biancoceleste ha investito circa 6 milioni di euro. (...) Insomma, ancora molto acerbo per il calcio italiano. (...) La partita di Adrian è durata 70' senza nessuno scossone. Gli serve tempo per crescere. Ha ancora un altro mese per farlo e cercare di accorciare i tempi di adattamento.

(Il Messaggero)