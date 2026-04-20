Primavera, Derby senza reti al Fersini

IL TEMPO - Domina la noia al «Fersini»: Lazio-Roma finisce 0-0 ed è un pareggio che non fa comodo a nessuno. La Roma resta quarta e oggi il Parma può allungare la distanza dal secondo posto. La Lazio si fa sorpassare dal Verona e scivola tredicesima. Sotto il sole di Formello tanto caldo e poco calcio, unica occasione il legno colpito dai biancocelesti con Canali dopo la deviazione del portiere giallorosso De Marzi. Per la Roma continua il periodo a digiuno di vittorie che dura ormai da sette partite, era il successo sul Milan del primo marzo. Soddisfatto a metà il tecnico giallorosso Guidi che nel post ha commentato la gara evidenziando la mancanza di cinismo dei suoi: «È un difetto su cui lavoriamo da inizio stagione. Quando abbiamo preso il controllo, abbiamo spinto tanto: siamo mancati nella giocata, negli uno contro uno, nelle combinazioni, tutto negli ultimi trenta metri. Sono situazioni in cui facciamo più fatica dall'inizio della stagione». Sabato prossimo alle 11 la Roma tornerà a giocare al Tre con la Juventus (diretta Sportitalia). In casa Lazio gli occhi erano puntati sull'esordio in biancoceleste di Adrian Przyborek, ma la prestazione del polacco non si è fatta notare: tanti errori e mai veramente in partita, si vede che ha bisogno di ambientarsi al calcio italiano. I ragazzi di Punzi restano a sette lunghezze sopra la zona playout a quattro giornata dalla fine. La prossima sarà sul campo del Frosinone penultimo in classifica. L'incontro andrà in scena sempre sabato alle 11 e per i capitolini sarà fondamentale per iniziare chiudere il discorso salvezza (diretta Sportitalia).