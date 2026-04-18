Pisilli recupera e si gioca il posto con El Aynaoui. Nessun ritiro: tutti a casa dopo l'allenamento

Questa sera - dopo una settimana di fuoco - Gasperini potrà pensare solamente al calcio giocato per novanta minuti. L'appuntamento con l'Atalanta è uno di quello da non sbagliare anche perché è l'ultima occasione per battere un'altra squadra delle prime sette in classifica (in stagione l'unica vittoria contro il Como) e blindare quantomeno il sesto posto. Ma le ambizioni sono più alte e l'obiettivo fissato dall'allenatore è sempre quello della Champions. L'emergenza, però, non abbandona la Roma. [...]

Chi viaggia verso la convocazione è Pisilli: ha superato il test in campo e se darà risposte positive questa mattina può anche partire titolare. La caviglia sinistra fa meno male, si gioca il posto con El Aynaoui a centrocampo. [...]

Alle sue spalle El Shaarawy e Soulé. Sulle fasce spazio a Celik e Rensch, altra esclusione per Tsimikas. In difesa davanti a Svilar il solito terzetto composto da Mancini, Ndicka e Hermoso. Curiosità: Gasperini ieri ha lasciato il via libera alla squadra, nessun ritiro e appuntamento questa mattina a Trigoria.

(Il Messaggero)