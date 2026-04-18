Pisilli c'è, ma non dal 1'. Ecco El Sha a sinistra

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Soltanto il campo potrà dire se tutta la tensione che si è accumulata a Trigoria, nel corso di questa lunga settimana, avrà avuto modo di influire o meno sulla testa della squadra. Gasperini ha provato a far da scudo al gruppo per l'ennesima volta, giurando che nessun alibi sarà lì a giustificare il risultato che maturerà stasera in campo. Ma le risposte tanto attese, potranno darle solo i calciatori. Quelli rimasti a disposizione del tecnico, verrebbe da aggiungere, viste le numerose indisponibilità con le quali misurarsi.

Nonostante le pressioni di Gasperini, non è arrivato l'ok medico per Wesley mentre Pisilli è riuscito in extremis a strappare una convocazio-ne: la caviglia sta meglio, andrà in panchina.

Davanti a Mile Svilar ci sarà il terzetto titolare, composto dal rientrante Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce agiranno a destra Celik e a sinistra Rensch, in netto vantaggio su Tsimikas e Angelino, mentre in mediana, salvo sorprese dell'ultimora, sarà El Aynaoui ad afhancare Cristan-te in mediana. Soulé e Malen, infine, sono le uniche certezze del reparto offensivo, in ballo c'è l'ultima maglia dell'attacco, con El Shaarawy in netto vantaggio su Venturino e Zaragoza. Robinio Vaz, invece, sarà la soluzione a partita in corso che Gasp terrà inizialmente panchina. [...]