Pellegrini: «Gasp è carico noi lo seguiremo sempre»

LEGGO (F. BALZANI) - L'ultimo tratto di strada con tre rinforzi in grado di dare lo sprint anche se la Champions ormai sembra una chimera. Gasperini potrà contare su Wesley, Dybala e Koné nelle ultime cinque partite in cui la Roma si gioca con Como e Atalanta quanto meno il quinto posto e quindi la conferma in Europa League. Il brasiliano ha finalmente avuto il placet dei medici e oggi sarà in gruppo mentre Dybala tornerà gradualmente ma spera di essere in panchina a Bologna in attesa di un incontro per il rinnovo. Speranze anche per Koné, magari a partire dalla gara successiva con la Fiorentina. Buone notizie anche da Rensch: solo una contrattura. Assenze che hanno pesato tantissimo in questi ultimi due mesi e che hanno compromesso la corsa Champions che vede la Juve a + 5 e con lo scontro diretto a favore. Ma in queste ore è inevitabile parlare ancora del futuro di Gasperini. Il tecnico è stato chiaro con i Friedkin e ha dettato le condizioni: restyling della dirigenza, più potere sul mercato e i rinnovi di alcuni calciatori. Tra cui Lorenzo Pellegrini che ieri ha difeso Gasp a spada tratta: «Il mister è più carico di prima ora, dobbiamo concentrarci solo su queste ultime partite. Se resta? Quello che posso dire ai tifosi è la verità e cioè che la Roma darà tutto in queste partite. Abbiamo fatto una stagione che ha avuto un calo nell'ultimo mese ma per il resto la nostra è stata davvero in crescendo. Ciò che abbiamo fatto potrebbe esser davvero un grande punto di partenza, però poi alla fine credo che si debba terminare questa stagione per dare un giudizio finale. Quello che abbiamo fatto finora e che continueremo a fare è seguire Gasp per quello che ci chiederà e per quello che ci dirà la domenica per vincere le partite». Una dimostrazione chiara di come la squadra sia al fianco del tecnico e un messaggio ai Friedkin visti i casi legati a Mourinho e De Rossi.