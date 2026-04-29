Paulo pensa al Boca: "Sarebbe bello giocare con Paredes"

Quattro partite dividono la Roma dal traguardo finale e il mese di maggio potrebbe essere l'ultimo per Dybala nella Capitale. La clessidra sta per esaurirsi, il contratto scadrà il 30 giugno e contatti per il rinnovo non cene sono stati. A Bologna si è rivisto in campo nell'ultimo quarto d'ora dopo tre mesi e ha voglia di riportare la Roma in Champions e magari riuscire a strappare la convocazione per il Mondiale:

«Tutti vorremmo giocare con la nazionale argentina, ma non sarà facile. Devo ritrovare ritmo e continuità di minuti. Il mio obiettivo è essere al Mondiale, ma passa tutto dal mio club», ha dichiarato in un'intervista a Lo del Pollo'. Paulo ha poi strizzato l'occhio al Boca Juniors: «Oggi gioco per la Roma e difendo questa maglia, ma nel calcio non si sa mai cosa può accadere. Sarebbe bellissimo ritrovare

Paredes. Ci sentiamo sempre da quando è andato via. Qualche giorno fa è uscita una mia foto con la maglia del Boca, l'ha mandata nel gruppo Whatsapp chiedendo se fosse intelligenza artificiale. Ci siamo fatti una grossa risata».

Non c'è solo Leandro a spingere per il ritorno in Argentina, anche la moglie di Dybala vorrebbe tornare a Buenos Aires causa lavoro. La pista che porta al Boca Juniors, però, è ancora fredda e sul tavolo ci sono anche delle offerte da parte di club turchi e americani. Delgado, direttore sportivo degli Xeneizes, ha smentito nei giorni scorsi contatti col giocatore. A fine stagione prenderà la sua decisione, ma la sensazione è che le strade si divideranno. [...]

(Il Messaggero)