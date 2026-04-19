Parola di Prandelli: "La Signora corre. Vlahovic da tenere"

GAZZETTA DELLO SPORT (F. CORNACCHIA) - "La Juventus ha l'occasione di cambiare marcia per la Champions e di andare a più cinque, ma occhio al Bologna: la squadra di Italiano è tosta, soprattutto in trasferta". Cesare Prandelli, ct dell'Italia vicecampione d'Europa 2012, "gioca" la corsa all'Europa che conta, sempre più trafficata, imprevedibile e avvincente tra scatti e frenate delle protagoniste.

Il Como ha perso, la Roma ha pareggiato: la Juventus resta quarta senza giocare…

"Un successo contro il Bologna regalerebbe a Spalletti un jolly per le ultime cinque giornate: sembrano poche, ma in realtà non è così".



Perché?

"Perché, al di là degli ultimi risultati, non mi aspetto che il Como molli: Fabregas può vincere tutte le ultime cinque giornate. Nemmeno Gasp frenerà, anche se una vittoria sull'Atalanta sarebbe stata fondamentale per accantonare le tensioni dell'ultimo periodo con Ranieri. Stimo sia Claudio che Gian Piero, ma da allenatore mi è sembrata una brutta storia, spiazzante".