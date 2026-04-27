Ora Donyell non si ferma più, la Roma sogna la super rimonta

E adesso i suoi gol sono anche più importanti di prima. Perché con il pari di ieri della Juventus a Milano il sogno Champions è un po' più vicino, a -3. E allora la Roma deve crederci, vuole crederci. E con essa anche Donyell Malen. (...) E lo dimostrano anche i numeri, visto che a Bologna ha segnato il suo undicesimo gol in 14 partite di campionato. Un percorso pazzesco, alla media di 0,78 gol a gara. Da quando esiste il mercato invernale solo un giocatore ha fatto meglio: Mario Balotelli, che nel 2013 con il Milan segnò 12 reti, dopo aver iniziato la stagione con il City. "È un dato che non conoscevo, ne sono felice - ha detto Malen nella pancia del Dall'Ara - Vorrà dire allora che dovrò continuare così". (...) Se poi non sarà Champions pazienza, i suoi gol saranno comunque importanti per agguantare quel quinto posto che vuol dire confermare la partecipazione alla seconda coppa continentale, l'Europa League, fattispecie per la quale la vittoria di ieri del Como a Genova ha creato qualche piccolo problema in più. Di certo Malen vuole continuare così per battere il record di Balotelli, ma anche perché sa che una Roma nelle coppe può garantire una maggiore competitività al club, oltre che una visibilità diversa a lui. L'olandese sarà infatti riscattato a fine stagione a prescindere da tutto, con la Roma che verserà all' Aston Villa i 25 milioni pattuiti anche in caso di non qualificazione all'Europa League (che è la condizione minima per far scattare l'obbligo di riscatto, oltre quel 50% di partite da almeno 45 minuti che è già stato centrato). In questo rush finale la Roma ha un calendario mediamente morbido, con Fiorentina e Lazio in casa (ma nel derby i biancocelesti saranno privi dei loro tifosi) e Parma e Verona fuori. Insomma, l'obiettivo di Gasperini è quello di fare filotto, di vincere tutte e quattro le gare. "E poi vedremo in che posizione ci troveremo a fine stagione", le parole dell'allenatore a Bologna. Che non vede l'ora di tornare a schierare il tridente che sognava proprio a gennaio, con Soulé e Dybala a dare assistenza allo stesso Malen. "Donyell ci ha alzato sicuramente di molto il livello di gioco, con un terminale importante come lui migliora tutta la manovra. Malen è il giocatore ideale, non ho mai avuto alcun dubbio né su lui né sul ruolo". Già, perché l'olandese voleva giocare centravanti e a gennaio aveva chiesto all'Aston Villa di andare via perché Emery in quel ruolo gli preferiva Watkins. Ed allora per Malen è arrivata la fortuna di incontrare proprio Gasperini. (...) E chissà che alla fine non ci pensi anche Ronald Koeman, il ct dell'Olanda, a farlo giocare come riferimento centrale dell'attacco degli Orange al prossimo Mondiale, quello che si giocherà in estate. "Quello è un grande torneo, vedremo cosa succederà - ha detto Don -. Per ora sono concentrato solo sulla Roma". Giusto così. Anche perché per sognare l'Europa - che sia quella che conta o meno - la Roma ha un disperato bisogno di lui. E dei suoi gol.

(gasport)