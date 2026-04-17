Oltre ogni querelle, romanisti presenti

Sostenere la Roma, prima di tutto e al di là di ogni querelle o risultato. (...) Siamo in un momento chiave per la stagione della Roma, șia per quanto riguarda le situazioni societarie sia per il rush finale di campionato che potrebbe regalare una straordinaria qualificazione in Champions ma anche un risultato del tutto più deludente e al di sotto dello standard degli ultimi anni. Sul campo, la gara contro l'Atalanta può essere un primo sparti acque quanto meno per allontanare il rischio niente Europa, mentre a livello di società persiste quel "caos calmo" scatenato dalle parole di Ranieri nel pre Roma-Pisa è destinato, in un modo o nell'altro, a dare una definizione diversa al progetto tecnico. Al netto di tutto questo o anzi, forse anche per tutto questo, i romanisti sono pronti a rispondere "presente" per l'ennesima volta in questa stagione, con oltre 60.000 tagliandi staccati per la sfida contro i bergamaschi. Con una Roma che dovrà trovare delle risorse fisiche in una rosa fortemente limitata dagli infortuni e quelle mentali. (...) Proprio col Pisa si è passato largamente il milione di presenti stagionali nelle sfide casalinghe, con una media di 62.574 a gara. I numeri cantano. (...) Sarà interessante vedere la reazione del pubblico alla diatriba Ranieri-Gasperini, ma durante la partita non ci sarà da sorprendersi di fronte all'ennesima serata di spinta. Quella oltre la retorica, quella romanista.

(Il Romanista)