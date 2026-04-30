Nuovo ds e programmazione: Ryan Friedkin in arrivo a Trigoria nel weekend

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - Roma chiama, Houston risponde. L’aereo presidenziale dei Friedkin (uno della flotta) è pronto a volare alla volta della Capitale. A bordo, però, ci sarà soltanto Ryan. Il figlio del presidente arriverà nel corso del fine settimana in città, tirando dritto verso Trigoria, dove ad attenderlo ci sarà Gasperini, Massara e il futuro della Roma da programmare. Il primo punto all’ordine del giorno, ovviamente, è la scelta del nuovo direttore sportivo. (...) Un casting a cinque, ancora aperto, tra: Sogliano, D’Amico e Manna, con Paratici e Giuntoli più staccati. Quest’ultimo, in modo particolare, è l’unico della lista ad essere attualmente libero da contratti, mentre Sogliano sembra essere il più vicino a liberarsi, visto che la proposta di rinnovo da parte del Verona è vicina ad essere rispedita al mittente. (...) Gasp non vede l’ora di approfittare della presenza di Ryan Friedkin anche per iniziare a programmare un futuro tutto da decifrare. A partire dal prossimo 30 giugno, scadenza entro la quale la Roma dovrà registrare decine di milioni di euro di plusvalenze, per sperare di rientrare nei paletti fissati dal settlement agreement firmato con la Uefa. A proposito di questo, a Trigoria sono convinti di poter colmare parte di quell’obiettivo con una multa salata da pagare. America me senti? Sembra di sì.