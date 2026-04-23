Nuovi contatti per il talento Alajbegovic. Il club punta Konoplya per il dopo Celik

Liberarsi di stipendi ingombranti, ottenere plusvalenze e trovare nuovi giovani come Vaz. Gasp o non Gasp, la linea della società per il futuro è abbastanza chiara. Ed

è per questo che la Roma ha infittito la trattativa con l'entourage del 18enne Kerim

Alajbegovic. Dopo il pranzo tra il papà-agente del talento bosniaco e Pjanic, ieri Massara ha avuto un nuovo contatto con l'ala sinistra di proprietà del Bayer Leverkusen. La Roma al momento sembra avanti, ma la concorrenza è folta e vede anche il Napoli in piena corsa.

Per i giallorossi però ci sono due fattori a favore: la possibilità per Alajbegovic di giocarsi da subito un posto tra i titolari e la spinta di Pjanic e Dzeko. Più dura arrivare a Victor Munoz dell'Osasuna, nome segnalato da Gasperini ma che ha già una quotazione di circa 40 milioni. Non solo giovani, però. La dirigenza romanista ha avviato anche i primi sondaggi per Juchym Konopiya, terzino destro 26enne dello Shakhtar in scadenza di contratto a settembre. L'ucraino potrebbe sostituire Celik ormai ai saluti così come El Shaarawy. [...]

(gasport)