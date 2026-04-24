Nuova vita per Campo Testaccio

Rivede la luce Campo Testaccio, lo storico impianto della Roma dal 1929 al 1940, già ristrutturato e riaperto nel 2000 per poi cadere nuovamente nell'abbandono. L'annuncio è stato dato ieri da Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma: "Con l'approvazione della delibera in Assemblea Capitolina, si chiude ufficialmente l'iter necessario ad acquisire a patrimonio pubblico l locali dell'ex palestra adiacenti all'impianto di Campo Testaccio che erano abusivi. Finalmente abbiamo sbloccato una situazione ferma da troppi anni. Questo passaggio è decisivo perché gli spazi della palestra, invece di essere abbattuti, potranno essere Inseriti in un progetto più ampio di riqualificazione dell'intero centro sportivo, che ha un’enorme valenza sportiva, sociale e storica". L'area di Campo Testaccio "potrà diventare un luogo multidisciplinare per attività durante tutto l'anno".