Ndicka e la percentuale sul suo cartellino

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Nella lista dei papabili per una cessione da effettuare entro il 30 giugno per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario il nome di Evan N'Dicka è tra quelli più in alto. Il difensore ivoriano è arrivato a parametro zero durante l'era Pinto, che per averlo ha solo pagato una commissione da 4 milioni al suo procuratore. L'ammortamento residuo a bilancio dopo tre anni alla Roma è quindi molto basso e un suo addio garantirebbe una sostanziosa plusvalenza. Con un però. Nell'accordo del giugno 2023 è infatti inserita una clausola specifica che garantisce al centrale il 20% della cifra incassata dal club giallorosso per la sua partenza. Un patto che si vede di frequente con i calciatori che si muovono a scadenza di contratto. Giusto domenica, a proposito di mercato, è stato lo stesso N'Dicka ad annunciare sui social network di aver deciso di separarsi dal suo storico procuratore: "Ciao a tutti, vorrei informarvi che, a seguito della fine della mia collaborazione con il mio ex agente Michael Ncho e la sua azienda AMS Consulting, ora continuiamo le nostre attività professionali separatamente. D'ora in poi gestirò personalmente la mia carriera professionale".