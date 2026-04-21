Massimo Mauro: "Conte non resterà al Napoli, lo vedo bene alla Roma. E Gasperini potrebbe fare il percorso inverso"

LA REPUBBLICA - L'opinionista nella sua rubrica del quotidiano nominata "Visti dall'Ala" si è pronunciato sul possibile futuro di Antonio Conte. L'ex Inter e Juventus tra le altre, ha ancora un contratto con il Napoli fino al 2027, ma potrebbe lasciare il club partenopeo a fine stagione.

Per Mauro il futuro di Conte potrebbe essere nella Capitale sponda Roma: "Conte l’ho visto assai teso, e se dovessi fare una previsione sulla sua permanenza direi di no. Secondo me, se si libera la panchina della Roma viste le forti tensioni tra Ranieri e Gasperini, proprio lui sarebbe l’uomo giusto. E chissà se invece Gasperini possa andare da De Laurentiis, sia pure con due anni di ritardo".

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