Massara in silenzio, Dan riflette

La strada del silenzio, in questi tempi di decisioni drastiche che anticipano la prossima rivoluzione in casa Roma, dev'essere considerata la via più saggia.

Dopo le parole di Gasperini sul "feeling mai scattato", Massara ieri ha preferito non replicare. A rilasciare l'intervista pochi minuti prima della sfida del Dall'Ara è stato ancora una volta il tecnico. La versione ufficiale del club è stata quella dell'alternanza: dovrebbe parlare una volta il ds e una volta il tecnico. (...) Così da poter evitare che il diesse si ritrovasse nelle condizioni di dover replicare al suo allenatore dopo giorni di polemiche e in seguito al licenziamento di Claudio Ranieri, e così è andata. Dando la propria opinione sulla sintonia che in teoria dovrebbe esserci tra guida tecnica e guida sportiva, e aggiungendo come questa non ci sia di fatto mai stata a Trigoria, Gasperini nella conferenza stampa di venerdì sembrava aver evidenziato il desiderio di costruire la squadra del futuro con un altro profilo al suo fianco. "Decide la società", ha poi aggiunto, giusto per togliersi dall'imbarazzo di un discorso che avrebbe potuto comprometterlo. Ma è chiaro che i ripetuti dissidi con Massara ("solo questioni tecniche, niente di personale") lo hanno portato a spiegare anche a Dan Friedkin la necessità di avviare un percorso differente. Gli americani (...) hanno già raccolto informazioni dettagliate su Giovanni Manna, il diesse del Napoli campione d'Italia con un passato alla Juve, dove ha lanciato e coltivato decine di talenti fuoriusciti dalla NextGen. È giovane (37 anni) e ha lavorato con i giovani, proprio quello che la Roma cerca nell'ottica di valorizzare gli under e tornare a un sano player trading. Anche se, va ricordato, pure Massara ha seguito sempre questa direzione. (...) Tra i ds sono molto apprezzati pure Sogliano del Verona e Giuntoli, al momento libero sul mercato. Se il tempo di Massara a Trigoria fosse davvero concluso lo scopriremo nei prossimi giorni, quando Friedkin, dopo lo strappo con Ranieri, dovrà inevitabilmente valutare pure l'altro rapporto compromesso, quello appunto tra l'allenatore e il direttore sportivo. Tra Ranieri e Gasp le prime crepe sono nate proprio sulla diversità di vedute in merito all'operato di Massara. Sir Claudio ha provato a difenderlo e sappiamo tutti come è finita.

(corsport)