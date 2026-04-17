Mancini recupera per l'Atalanta, Pisilli spera, Wesley ancora fermo

Preoccupata e pure incerottata. La Roma in vista della sfida di domani sera contro l'Atalanta farà di nuovo la conta degli assenti. (...) Pisilli stamattina svolgerà un test per valutare le condizioni della caviglia sinistra a seguito della distorsione rimediata martedì in allenamento. Speranze al lumicino, invece, per Wesley, fermo dal 30 marzo per una lesione al bicipite femorale e al centro dell'ennesima diatriba tra Gasperini che lo vorrebbe in campo già da giorni e lo staff medico che ha rinviato il test decisivo per il brasiliano a lunedi prossimo. Sono ancora ai box Koné, Dovbyk, Pellegrini e Dybala. L'argentino ha dato segnali di miglioramento. (...) La buona notizia arriva da Mancini che si allena regolarmente con il resto della squadra da due giorni e sarà titolare contro la sua ex squadra. Non preoccupano nemmeno le condizioni di Hermoso, gestito in questi giorni a causa dalla pubalgia.

(gasport)