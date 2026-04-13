Mancini e Wesley verso il rientro

IL TEMPO (GAB.TUR) - Riflettori puntati su Mancini, Wesley e Koné. Oggi pomeriggio, dopo due giorni di riposo, la Roma si ritrova a Trigoria per iniziare la preparazione del match con l'Atalanta. E Gasperini attende novità positive dall'infermeria. A cominciare da Mancini e Wesley che puntano al rientro in gruppo in questi giorni per essere a disposizione sabato. Più complicato, invece, il recupero di Koné, per il quale potrebbe essere necessario attendere la gara con il Bologna. Data cerchiata in rosso anche sul calendario di Dybala. Nei prossimi giorni, poi, Dovbyk svolgerà una visita di controllo per capire se potrà offrire un contributo nell'ultimo mese di stagione. In settimana, Gasperini dovrà capire come ovviare all'assenza di Pellegrini, costretto a restare fermo ai box per almeno un mese. La soluzione più probabile con l'Atalanta prevede l'inserimento di El Shaarawy. L'alternativa è rappresentata da Venturino, mentre sono residue le speranze di Zaragoza, che non è mai entrato in campo nelle ultime cinque partite di campionato.