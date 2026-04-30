Malen non basta: Gasp all'attacco

Le idee le ha chiare da tempo. Dal primo giorno nel quale ha messo il piede a Trigoria: «Dall'inizio ho detto di rinforzarci davanti perché la squadra era forte. Ho sempre cercato di insistere in attacco, per il resto non ho mai posto veti». Al di là di come la si pensi, del budget a disposizione, delle partenze dovute al Fpf a giugno, ora che Gasp è la stella cometa da seguire, va assecondato. Il prossimo mercato della Roma sarà quindi all'attacco. O meglio, in attacco. Perché Malen non basta. La richiesta dell'allenatore sarà quella di replicare il modello Atalanta: rosa da 17-18 calciatori intercambiabili ai quali aggiungere qualche giovane, con abbondanza nel reparto offensivo. (...) E quello che sorprende è che l'allenatore ha incentrato

la volontà di montare e smontare la squadra in corsa soprattutto in attacco: dei 249 cambi effettuati, 177 hanno riguardato il blocco offensivo, mentre solo 72 quello difensivo. La differenza è sotto gli occhi di tutti, evidenziata dalle percentuali: 71,08% a 28,92%. Partendo da questa base, utile magari anche in sede di confronto con i Friedkin (Ryan è atteso a Trigoria nei prossimi giorni) e con il futuro ds (Manna e D'Amico i più papabili), si orienterà la rivoluzione che ha in testa Gasp. Rivoluzione sì ma in attacco, non altrove. Si parte da Malen, l'unico insostituibile che sarà riscattato. Poi, può accadere di tutto. Venturino difficilmente resterà a Trigoria, El Shaarawy saluterà, Zaragoza tornerà al Bayern Monaco, Ferguson al Brighton, con Dybala più vicino all'addio (Boca) che ad una conferma. Ma non finisce qui. C'è anche il capitolo Soulé. Oggi è un'inamovibile, domani chissà. Se la richiesta d'informazioni dell'Aston Villa (e occhio sempre al Bournemouth) dovesse trasformarsi in un'offerta concreta, La Roma l'ascolterebbe. (...) Nusa è il sogno, Summerville (soprattutto se il West Ham dovesse retrocedere) è un pallino del tecnico, senza dimenticare Sauer (Feyenoord) e Munoz (Osasuna) che appaiono tra le piste più praticabili. Massara ha avanzato nelle ultime settimane dei contatti per Alajbegovic ma vista la situazione del ds, in uscita, appare difficile

che la Roma possa definire l'affare. Ci sarebbe poi da capire il vice Malen ma in questo caso Gasp è consapevole che per muoversi su quel ruolo, c'è bisogno che esca Dovbyk. (...)

(Il Messaggero)