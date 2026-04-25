L'orgoglio del tecnico: «I Friedkin con me». Ranieri contrattacca, Massara verso l'addio

Ha vinto Gasp, adesso toccherà a lui ridisegnare la Roma del futuro. Già, perché ieri è arrivata l'ufficialità del divorzio dal senior advisor Claudio e Ranieri e presto potrebbe arrivare anche quella dal ds Frederic Massara. Insomma, a Trigoria oggi ci sono ancora meno dirigenti di ieri, proprio mentre la società ha investito l'attuale allenatore dei pieni poteri. E lo ha fatto in modo anomalo, citando la sua posizione di forza nel comunicato di commiato da Claudio Ranieri, quasi a voler sottolineare la contrapposizione. [...]

Un comunicato su cui le parti hanno discusso a lungo (Ranieri non voleva proprio l'inserimento di Gasperini) e dove ci sono sostanzialmente tre passaggi chiave: 1) Ranieri viene ringraziato per il lavoro svolto come allenatore e non come senior advisor; 2) per la solita scelta del consenso popolare, i Friedkin hanno fatto richiamo allo striscione esposto dalla Sud contro l'Atalanta; 3) si ribadisce la piena fiducia a Gasperini, anche qui formula già utilizzata con De Rossi, Juric e compagnia dicendo. Insomma, non proprio un trionfo di originalità...

Quindi l'altro passaggio chiave, sui rapporti con Massara: «L'allenatore deve essere complementare con il ds, entrambi dovrebbero essere responsabili insieme nei risultati e nella formazione della squadra. Dovrebbero viaggiare in coppia, sempre con l'obiettivo di migliorare la squadra. Ricky è una brava persona, ma sotto l'aspetto tecnico non siamo riusciti ad avere il giusto feeling. Ma è sempre e solo stata una questione tecnica, mai una cosa di carattere personale. Se andremo avanti insieme lo deciderà la società». Difficile, molto più facile che possa arrivare uno tra Manna, Sogliano o D'Amico, considerando che Giuntoli punta l'estero. [...]

Ranieri, di fatto, ha voluto chiarire come non sia stato lui a volere questo sviluppo finale. Nessun passo indietro, niente dimissioni (che non gli sono mai balenate per la testa), ma semplicemente una scelta societaria da parte di chi solo lo scorso 7 giugno lo indicava come «la guida fidata per un futuro entusiasmante e vincente».

E con l'addio di Ranieri sono ben 22 i dirigenti apicali allontanati dai Friedkin in 6 anni di presidenza, alla media di 3,5 a stagione. [...]

(gasport)