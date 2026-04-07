Lorenzo non si arrende: cresce in campo e sogna il rinnovo

[...] Al di là della debacle di San Siro, la stagione di Pellegrini resta tutto sommato positiva. I 7 gol e 4 assist complessivi non sono pochi per un centrocampista, considerando le difficoltà della Roma. I numeri testimoniano impegno, qualità e leadership. Anche se non indossa più la fascia da capitano, Lorenzo è apprezzato da chi conta, cioè dai compagni di squadra e in primis da Gasperini, che lo vive tutti i giorni dentro Trigoria. [...]

Il numero 7 ha dimostrato di essere utile alla causa giallorossa con il nuovo allenatore. [...] Nelle tre circostanze in cui Gasp ha deciso di schierarlo in corsa, lui ha fatto centro tre volte contro Milan e Bologna (andata e ritorno di Europa League). Segnali importanti. [...]

Tra meno di tre mesi Lorenzo sarà svincolato. La trattativa non è stata neanche abbozzata: la linea si capirà, probabilmente, quando l'annata sarà entrata nell'almanacco. Alla fine tutto dipenderà dalle intenzioni di Gasperini (che lo stima), dal progetto di reset che la Roma ha in mente per il futuro e dalla disponibilità di Pellegrini a scendere a patti sul piano economico, dato che dovrebbe accettare una riduzione consistente del suo ingaggio attuale, che si aggira intorno ai 6 milioni di euro netti a stagione. L'eventuale taglio? Almeno la metà.

(corsport)