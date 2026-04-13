L'Olimpico prova a stare al suo posto: per l'Atalanta previsti ancora i 60 mila

IL ROMANISTA (G. FASAN) - C’è una strana aria che tira intorno alla Roma dopo la vittoria sul Pisa di venerdì sera. Le parole di Ranieri avevano turbato l’ambiente prima della gara con i nerazzurri poi battutti sul campo per tre punti importantissimi in chiave europea. In uno scenario piuttoto strano, con gli spalti evidentemente non pieni come al solito nonostante i 60 mila “ufficiali”, c’è stato spazio per ammirare le giocate di quell’uomo benedetto, venuto dall’Olanda ma passato per la Premier che è Donyell Malen. (...) Querelle societarie a parte, comunque, sabato sarà di nuovo di scena la Roma all’Olimpico: arriva l’Atalanta in una gara cruciale per cercare di respingere in modo quasi definitivo ogni tentativo di assalto dei bergamaschi alle posizioni che valgono l’Europa (utile, guarda caso, anche proprio all’obbligo di riscatto di Malen). Sono stati già venduti 58.600 biglietti: i romanisti, quindi, provano a restare al proprio posto. Loro sì, sempre dalla stessa parte, accanto alla Roma.