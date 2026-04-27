Lautaro, ora ti prendo: la pazza idea di Malen

La corsa della Roma, ancora sesta dopo il successo del Como contro il Genoa a Marassi, è ormai al quinto posto. Gasperini contro Fabregas — nelle ultime quattro tappe del torneo — per avere la certezza di giocare la prossima Europa League. A spingerla, come si è visto dal suo sbarco nella Capitale, sarà sempre e comunque Malen, il centravanti tanto atteso che sta viaggiando ad alta velocità da quando veste giallorosso. (...) Don è a quota 11, il rivale, Lautaro Martinez, è a 16, inseguito anche da Paz a 12. L'obiettivo più sorprendente di Malen potrebbe diventare — da qui alla fine del torneo — il titolo di capocannoniere della serie A, da sfilare al capitano nerazzurro. La media di Don é alta. Ha segnato in campionato nella metà delle partite giocate: 11 reti in 7 dei 14 match. (...) Contro i granata ha fatto subito centro. Poi le reti contro il Cagliari (doppietta, in casa), il Napoli (doppietta, in trasferta), la Juventus (all'Olimpico), il Como (fuori), contro il Pisa (tripletta in casa) e contro il Bologna (ancora in trasferta). Ha fatto cilecca nelle altre sette contro il Milan, l'Udinese, la Cremonese, il Genoa, il Lecce, l'Inter e l'Atalanta. Stessa media in Europa League, una rete nelle due gare contro il Bologna

agli ottavi. Solo Balotelli, da quando c'è il mercato di gennaio (2002), ha segnato più gol entrando in corsa: 12. Mancano quattro partite: contro la Fiorentina (all'Olimpico), il Parma (fuori), la Lazio (in casa) e il Verona (in trasferta) ha la possibilità di superare sia l'ex centravanti della Nazionale (record più semplice da battere) sia l'argentino dell'Inter (dovrebbe realizzare 6 reti, alzando notevolmente la sua media gol che è già da top player). (...) Nessuno nella Roma ha tirato di più: 56 conclusioni, Solo Batistuta, con i tre punti in palio (1994-95), è stato più efficace nelle prime 14 partite: 13 reti. Altre 7 (+2 assist) nella stagione straordinaria di Malen.

(corsera)