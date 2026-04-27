La UEFA minaccia l'Italia: in caso di commissariamento della FIGC addio a EURO2032. A rischio anche la partecipazione delle squadre alle coppe europee

L'avviso di garanzia recapitato a Gianluca Rocchi non deve costituire, secondo la Lega Serie A, l'alibi per tentare di commissariare la federazione. Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, aveva ventilato l'ipotesi sollecitando l'intervento del CONI. Dopo un sabato in silenzio, ieri il presidente della Lega di A è uscito allo scoperto. Prima ha sentito il numero uno della UEFA, Aleksander Ceferin, ed è trasalito. Parola più, parola meno, la UEFA ha informato la Lega di A che nel caso in cui la politica commissarierà la Federcalcio, sarà revocata l'assegnazione degli Europei del 2032 minacciando addirittura un'esclusione delle italiane dalle coppe. [...]

(corsera)