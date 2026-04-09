La Roma non cambia

C'è solo una Roma. Che ai più nostalgici, al netto dell'acronimo As, riporta indietro a trentadue anni fa, con la storica scenografia della Curva Sud nel derby del 94', vinto da Mazzone per 3-0 con le reti di Balbo, Cappioli e Fonseca. Stavolta però c'è poco da gioire. Perché nella nuova Roma targata Gasperini, spesso e volentieri l'allenatore si è affidato ad un undici di riferimento, attingendo al resto della rosa soltanto in caso di infortuni o squalifiche. Turnover è una parola che piace poco al tecnico di Grugliasco. Più volte, sollecitato sulla questione in stagione, ha rimandato il discorso stanchezza al mittente: «A me non piace il turnover, chi sta be ne gioca; Turnover? Perché dobbiamo riposare?; Non sono mai stato per un turnover ampio, per me più si gioca meglio è». E andando a vedere l'impiego che ha fatto della rosa in campionato, queste parole hanno avuto un seguito come poche altre: Svilar, Mancini, Cristante, Koné. Ndic-ka, Celik, Wesley, Soulé, Pellegrini, Malen dal suo arrivo, Dybala fino a quando c'è stato e Hermoso. Undici giocatori, stop. [...] E gli altri? Sono riusciti a ritagliarsi uno spazio solo quando i titolari hanno avuto degli infortuni o sono stati fermati da una squalifica. Di certo c'è che El Aynaoui - il secondo investimento più oneroso in stagione - ha giocato titolare appena 5 partite; Pisilli fino al 6 gennaio era sceso in campo per appena 48 minuti; Ghilardi s'è ritagliato spazio soltanto quando Ndicka è partito per la Coppa d'Africa. E qui il dibattito si accende tra chi ritiene che una maggiore rotazione avrebbe garantito ad alcuni titolarissimi di non arrivare con il fiato corto a questo punto della stagione e altri che pensano come la mancanza di alternative valide abbia costretto l'allenatore a puntare bene o male sugli stessi ricordando soprattutto la varietà di alternative che aveva nell'Atalanta. [...]

Inevitabile poi aprire un altro capitolo, quello degli infortuni muscolari. Sedici lesioni non è un nu-. mero che lascia indifferenti. Da Bailey (che ha poi concesso il bis durante la stagione) a Mancini, si sono fermati due volte Dybala e Dovbyk (prima di andare incontro ad altrettante operazioni), Pellegrini, Baldanzi, Gollini, Hermoso, Koné, Vaz, Dybala, ancora Koné e Wesley. [...]

Nel conteggio sono esclusi tra l'altro i problemi di pubalgia di Soulé e Hermoso, più le contratture muscolari (Hermoso e Wesley), le infiammazioni al tendine d'Achille (El Sha), al gluteo (Ferguson) alle ginocchia (Wesley) o alle caviglie (Ferguson) che hanno colpito diversi calciatori della rosa. Domani contro il Pisa, ancora una volta, Gasp non avrà a disposizione la spina dorsale della squadra: Mancini, Koné e Dybala con Wesley (ieri ancora a parte) che punta al massimo ad una convocazione. Dall'inizio della stagione è stata una costante: soltanto a Reggio Emilia, lo scorso 26 ottobre all'ottava giornata di campionato e al netto dell'indisponibilità prolungata di Angeliño, l'allenatore ha avuto l'intera rosa a disposizione. [...]

(Il Messaggero)