La Roma mette pressione. Malen è la medicina di Gasperini

Donyell Malen è diventato il vero fattore della Roma: con 11 reti in sole 14 presenze dal suo debutto a gennaio, l’olandese sta scalando la classifica marcatori a ritmi impressionanti. Al Dall’Ara ha impiegato solo sette minuti per scardinare la difesa di Italiano, trascinando i compagni in una partita giocata a ritmi altissimi. Grazie alle sue giocate, la squadra è tornata a concentrarsi sul campo, mettendo da parte per novanta minuti le tensioni interne. (...) Il successo per 2-0 rappresenta l'ultima chiamata per l'Europa che conta: i giallorossi sono ora a meno due dalla Juventus. "Non considerateci spacciati, non siamo morti", ha commentato un Gasperini soddisfatto per una vittoria in trasferta che mancava da oltre tre mesi.

(...) Nella prestazione maiuscola di Bologna brilla l'intesa tra Malen ed El Aynaoui, capaci di scambiarsi vicendevolmente l'assist per il gol. È un incrocio di destini particolare: se la punta è stata un'esplicita richiesta di Gasperini, il marocchino era stato inizialmente motivo di attrito tra l'allenatore (che preferiva altri profili) e la dirigenza. Oggi, però, entrambi sembrano pilastri fondamentali per la Roma che verrà.

(...) Sul fronte societario, Gasperini emerge come il trionfatore assoluto dopo l'allontanamento di Claudio Ranieri da parte dei Friedkin. Il tecnico ha preso la parola nel pre-partita al posto del ds Massara, dettando chiaramente le condizioni per il futuro: "Ho idee precise per far crescere questa squadra e ringrazio la società potente che può fare grandi cose. Ho delle responsabilità ed è giusto che io venga accontentato". Dopo l'addio di Ranieri, le prossime valutazioni del mister potrebbero riguardare proprio la direzione sportiva e la gestione dello staff medico.

(corsera)