La Roma è alla ricerca di altri gol. Soulé e Paulo a secco da gennaio

A piccoli passi la Roma si avvicina alla normalità. Ieri alla ripresa degli allenamenti Gasperini ha avuto quasi tutto il gruppo a disposizione, il problema è che ormai la stagione è agli sgoccioli. Si è rivisto Koné dopo oltre un mese di assenza, non c'era Vaz per un permesso concesso dal club e fuori rimangono Dovbyk e Pellegrini che però sono sulla via del recupero. (...) Ma Gasp si aspetta tanto dai suoi attaccanti. Malen è il faro e su di lui dubbi non ce ne sono. Dodici gol e due assist tra campionato e Europa League, già al terzo posto della classifica dei capocannonieri della Serie A e tra i componenti della rosa è quello che calcia di più (56). Numeri da capogiro. I suoi compagni di reparto, però, non riescono a stare al suo passo. Soulé e Dybala dovevano accendere la luce insieme a lui nel girone di ritorno, ma i vari stop di natura muscolare hanno spezzato l'incantesimo fin dal principio. Matias ha alzato bandiera bianca per 40 giorni causa pubalgia e ancora fa fatica a ritro-are la miglior condizione. Un'annata a due facce per lui. Nella prima parte aveva trascinato la Roma a suon di reti (7) e assi-st (7) in un momento nel quale i centravanti faticavano. Da quando è tornato non è mai rimasto in campo per più di settanta minuti e il gol gli manca dal 10 gennaio contro il Sassuolo. Un digiuno si-mile a quello della Joya che non segna dalla settimana dopo (il 18 col Torino) e che prima della trasferta di Bologna non si vedeva da tre mesi.(...) A delu-dere le aspettative oltre a Ferguson e Dovbyk ci hanno pensato anche i vari Bailey, El Shaarawy, Zaragoza e Venturino. Zero gol in questo campionato per tutti e quattro, dati agghiaccianti. Gasperini per il rush finale spera nella svolta di tutto il pacchetto offensivo che è fermo a 48 reti, il solo Kane ha segnato di più e chissà che cosa ha pensato il tecnico martedì sera vedendo PSG-Bayern Monaco. (...)

(Il Messaggero)