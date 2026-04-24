La Roma divorzia da Claudio Ranieri

Roma per tutti da sempre Claudio è er fettina, soprannome dovuto a papà Mario, storico macellaio. La fettina e un taglio sottile di carne, si sa. Ma qui di sottile poco c'è stato, il taglio è netto e pure doloroso. Ranieri non è più il senior advisor della famiglia Friedkin. (...) La sua prima mossa, la scelta di Gian Piero Gasperini come suo successore, e stata quella che ora lo porta al divorzio. La convivenza tra i due non era più possibile, nonostante i tentativi della proprietà di ricucire. (...) L'ufficialità, attesa per ore (e con relativo giallo per una intervista alla Rai dello stesso dirigente), arriverà solo oggi. Ranieri lascia sul tavolo un contratto da 1,5 milioni di euro fino al 2027. Soprattutto, il suo addio mette in una posizione di grande forza Gasperini, che sarà il riferimento della Roma che verrà. Di fatto, con l'intervento pubblico prima della partita con il Pisa del 10 aprile, Ranieri aveva posto un aut aut ai Friedkin. E da quel bivio è uscito perdente. Tecnicamente si tratta di dimissioni, in realtà è una separazione amara. "Se mi continuerà a piacere questo ruolo, io sarò qui - disse —. Se non sarò interpellato me ne andrò, non faccio il garante di nessuno". (...) Gasp e Ranieri si sono scontrati su ogni tema, dal mercato alla presenza a Trigoria, dallo staff medico ai fisioterapisti fino alla comunicazione, probabilmente anche sulle previsioni meteo ma qui non ci sono certezze. Il crollo della Roma in campionato — nel girone di ritorno gli stessi punti di Lazio e Fiorentina, 22 — ha aggiunto benzina sul fuoco. Nell'incendio rischia di restare coinvolto il ds Ricky Massara, legato a Ranieri: con il club ha un contratto fino al 2028 ma è probabile un suo addio, con Cristiano Giuntoli candidato numero uno per la successione. Della Roma Ranieri è stato giocatore prima, allenatore poi, infine dirigente. Ieri mattina, nel Salone d'Onore del Coni, aveva detto: "Restiamo tutti uniti per un unico scopo". (...) Chissà, magari dalla Figc arriva una nuova chiamata per un ruolo di direttore tecnico.

(corsera)