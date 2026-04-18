La parola all'Olimpico

I riflettori dell'Olimpico sulla Roma che sfida l'Atalanta. E ancora di più sui protagonisti degli ultimi otto giorni, Ranieri e Gasperini. L'interesse poi si sposterà - al fischio d'inizio - sulla squadra che, dimezzata e anche frastornata, continua la sua rincorsa al quarto posto, magari approfittando anche della sconfitta del Como col Sassuolo. Ma all'inizio la curiosità sarà tutta sul comportamento del pubblico quando lo speaker annuncerà le formazioni e farà il nome di Gian Piero e quando sui tabelloni dello stadio verrà inquadrato Claudio. La reazione della tifoseria è solo da scoprire, pesando il grande feeling avuto, pure nell'ultima stagione, con il tecnico ora dirigente, e l'autentica stima mostrata, già alla partenza della stagione, all'allenatore. Più di 6omila voci pronte a schierarsi, a dividersi o semplicemente a pronunciarsi. Cori, applausi, fischi. Pollici su o giù. C'è solo da aspettare.

Ranieri, come è accaduto spesso in gran parte della stagione, non si è visto a Trigoria, negli ultimi giorni. Lunedì ha pranzato al centro sportivo prima di tornare a casa e dedicarsi da lì alla conference call di gruppo con i Friedkin, Gasperini e Massara, quella in cui la proprietà, ascoltando i toni del confronto e soprattutto i contenuti, ha dovuto prendere atto dello che non riusciranno a ricucire né ora né a fine stagione. Claudio dovrebbe essere come sempre in tribuna, anche se, con l'aria che tira, niente va dato per scontato. [...]

Gian Piero sarà al suo posto. E cercherà di mettersi alle spalle, concentrandosi sulla sfida contro la sua ex squadra, la settimana più complicata da quando è a Trigoria. Si è aperto, in pubblico, nella conferenza stampa della vigilia. Non ha nascosto l'amarezza, l'inquietudine e la commozione. Ma è stato professionista fino in fondo quando ha detto: «Zero alibi». Lui e i giocatori non vogliono giustificazioni e scuse per quanto è successo. In settimana hanno pensato solo all'Atalanta. La tappa è fondamentale. [...]

Pisilli è recuperato, ma andrà in panchina: spazio a El Shaarawy. C'è da aiutare Malen e Soulé davanti. «Se noi battiamo l'Atalanta meritiamo di giocare in Champions». Gasperini ci crede.

(Corsera)