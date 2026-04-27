La coppia d'oro nel rush finale

Quattro giornate dalla fine del campionato la Roma ritrova i suoi gioielli. Nel rush finale per un posto nell'Europa che conta Dybala e Malen possono tornare a giocare insieme. (...) Contro il Torino, pochi giorni dopo lo sbarco del centravanti a Ciampino e subito un'intesa folgorante. Bastarono 26 minuti a Donyell per segnare il primo dei suoi 12 gol in maglia giallorossa, su assist di Dybala. (...) Con Pellegrini infortunato e Soulè che sta recuperando dopo essere guarito dalla pubalgia, già da lunedì contro la Fiorentina Gasperini potrebbe affidarsi alla migliore formula offensiva, Dybala e Soulè alle spalle di Malen. Recuperare su Juventus e Como non è facile, ma la Roma è li e non mollerà fino alla fine. (...) Insieme tutti e tre anno giocato solo 92 minuti, contro Torino e Milan. In quelle due partite la Roma ha creato tante occasioni da gol e ha subito una sola rete. Con il ritorno a questo assetto offensivo la squadra di Gasperini può diventare più pericolosa in attacco. (...) Al tecnico sono mancati giocatori più importanti nella fase cruciale della stagione e ha avuto difficoltà nel trovare i partner in attacco per Malen. In compenso la difesa, dopo la sbandata contro l'Inter, con i cinque gol incassati, è tornata ad essere più solida: solo una rete incassata nelle ultime tre partite. In alcune situazioni si è rivisto lo Svilar dei tempi migliori e il ritorno di tutti i titolari ha restituito affidabilità a una difesa che fino a metà stagione era la migliore della serie A. Restano quattro partite per chiudere in modo positivo una stagione tormentata, ma anche per porre le basi per il futuro.

(corsport - G. Ubaldo)