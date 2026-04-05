La Champions e il futuro: i giorni di Gasperini

Gira che ti rigira, alla fine di mezzo c'è sempre la Champions. [...] Perché in fondo c'è un filo sottile che unisce tutto. Gasperini ne è consapevole e ritrovando la parola (c'eravamo lasciati infatti con il silenzio polemico post-Lecce) non fa nulla per nasconderlo: «Sicuramente la posizione di classifica condizionerà molto la prossima stagione. Tutti ci auguriamo di arrivare in Champions per un motivo soprattutto economico. La società sta ragionando su quello che può e deve fare la prossima stagione, il lavoro delle precedenti gestioni ora pesa e porterà il club a prendere decisioni importanti per affrontare il futuro». [...] Abile in campo, ancora di più con la lingua. Con poche parole, il tecnico rimanda il pallone dall'altra parte della barricata, quella societaria, che qualche dubbio - al di là delle dichiarazioni buoniste di facciata - sull'operato e soprattutto sul carattere difficile del tecnico lo ha palesato. Che i rapporti non siano idilliaci lo si intuisce anche quando gli viene chiesto se pensa di aver gettato delle basi solide per il futuro: «Sono contento per la fiducia che sono riuscito a conquistare con gran parte della tifoseria e soprattutto per il rapporto con la squadra». Tifosi, squadra, nessun accenno al club. Non serve quindi affondare ulteriormente il colpo. Per questo motivo quando gli viene chiesto di confronti tra lui da un lato e il tandem Massara-Ranieri dall'altro, dribbla la questione: «In questo momento siamo concentrati sul campionato. Ci sono otto partite decisive, noi stiamo lì. Il mio impegno è in modo totale su questo». [...] Il rapporto tra i tre infatti è il grande punto interrogativo della Roma che verrà. I Friedkin per ora sono in una posizione defilata, si fidano ciecamente dei giudizi di Ranieri ma hanno già dimostrato in passato di non aver paura a prendere decisioni antipopolari. Mourinho e De Rossi insegnano. [...] Ritrovare Soulé è una bella boccata d'ossigeno: «Matias si è allenato con noi, sta molto meglio anche se chiaramente è stato fuori tanto tempo. Questa settimana era di nuovo lui». [...]

(Il Messaggero)