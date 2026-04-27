Koné verso il recupero, con lui Gasperini ritrova il centrocampo titolare

L'infermeria si svuota, le facce sono più serene e lo sprint finale per l'Europa ora fa un po' meno paura. Dopo Wesley e Dybala, infatti, Gasperini questa settimana ritroverà anche Manu Koné in vista delle ultime quattro partite di campionato ad alta tensione. Il centrocampista francese è fermo dallo scorso 19 marzo, quando uscì dal campo al 20' della sfida poi persa con il Bologna in Europa League per una lesione alla coscia. (...) Proprio la gestione di Koné è stato uno degli argomenti di scontro tra il tecnico e Ranieri. La situazione si è riproposta con le stesse dinamiche la scorsa settimana. Stavolta, però, Gasperini ha evitato rischi e tenuto il francese ai box per qualche giorno in più. (...) Un ritorno importante anche perché contro i viola, lunedì sera all'Olimpico, sarà squalificato El Aynaoui. Quando di certo avrà più chance di partire titolare Dybala dopo il rodaggio negli ultimi minuti della sfida di Bologna. (...) Ottimismo anche sul fronte Celik, uscito sabato scorso a Bologna a scopo precauzionale per un risentimento al flessore destro. In infermeria restano così solo Pellegrini e Dovbyk (Ferguson è da tempo in cura in Inghilterra). Entrambi puntano a tornare per il derby alla penultima giornata.

(gasport)