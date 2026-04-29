Koné pronto al rientro. Dybala apre al Boca

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Quattro partite da giocare, forse le ultime con la Roma, e un futuro ancora da definire. Per Dybala, intanto, il richiamo dell'Argentina si fa sentire, con il pressing di Paredes che non accenna a diminuire. «Ricevo messaggi da Leo, da sua moglie che ha un ottimo rapporto con Oriana. Ci sentiamo sempre con loro - ha affermato la Joya nell'intervista con il giornalista Pollo Alvarez - Pochi giorni fa è uscita una mia foto con la maglia del Boca e l'hanno mandata sul gruppo chiedendo se fosse vera o se fosse stata creata con l'IA. Sarebbe fantastico, ma ora gioco per la Roma e devo difendere questa maglia». L'obiettivo, adesso, è andare al Mondiale: «Devo ritrovare il mio ritmo e dimostrare a Scaloni che sono in forma nel mio club, che sono all'altezza di quello che vuole».

Intanto oggi la squadra torna ad allenarsi a Trigoria in vista del match con la Fiorentina di lunedì. Previsto il rientro in gruppo di Koné, fermo dallo scorso 19 marzo.