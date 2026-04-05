Italia, ultimo stadio

Quello che il calcio ha chiesto, e il Governo finora non ha fatto, deve diventare in fretta realtà se vogliamo avere stadi più moderni e, in particolare, cinque impianti con i requisiti per ospitare le partite dell'Europeo 2032, manifestazione che organizzeremo insieme alla Turchia. Rispetto a noi i turchi sono avanti anni luce e il

commissario straordinario Massimo Sessa, ufficialmente operativo da venerdì, dovrà … accelerare per evitare, dopo quella della nostra Nazionale sul campo, una figuraccia del Paese sugli stadi. [...] In questo momento solo l'Allianz Stadium è certo di ospitare le partite del torneo continentale, tra sei anni. Il resto è un grande punto interrogativo. La Figc dal Governo si aspettava il riconoscimento di una percentuale (l'1%) sulle scommesse sul calcio in quanto sono le società a produrre lo spettacolo. I soldi, tra i 150 e 200 milioni a stagione, sarebbero confluiti in un fondo che avrebbe finanziato gli investimenti nelle giovanili e nelle infrastrutture (stadi e centri sportivi). La Federazione aveva chiesto anche l'introduzione di sgravi fiscali (ad esempio in termini di tax credit) sempre per stadi e centri tecnici (in particolare per i giovani, i dilettanti e le donne) oltre alla creazione di un fondo di private equity per trasformare le infrastrutture sportive in asset immobiliari e commerciali redditizi. [...] La Figc inoltre sottolinea che, a differenza di quanto successo per le Atp Finals, la Ryder Cup, le Olimpiadi di Milano-Cortina e l'American's Cup, il calcio non ha avuto soldi pubblici (promesso un fondo da 100 milioni per i nuovi stadi di Euro 2032). In realtà dall'esecutivo filtra che questi 100 milioni sono già stati assegnati dal Mef e saranno una prima tranche. A giorni sarà dato il via libera ai due regolamenti del Fondo italiano per lo sport. [...] Da tempo altri Paesi europei ci hanno superato a livello di stadi. Tra chi ha messo la freccia pure la Turchia, nostro partner a Euro 2032: il Vodafone Park di Istanbul, casa del Besiktas, è stato inaugurato nel 2016, il Kadir Has a Kayseri nel 2009, l'Ali Sami Yen del Galatasaray nel 2011, il Senol

Güneş a Trabzon nel 2016, il Konya Metropolitan Stadium a Konya nel 2014, la Timsah Arena a Bursa nel 2015, il Kalyon Stadium a Gaziantep nel 2017, il Gürsel Aksel Stadyumu di Izmir nel 2020 e il Yeni Hatay Stadyumu di Antiochia nel 2021. [...] E in Italia come rispondiamo? Le difficoltà burocratiche hanno reso l'iter in salita a Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Verona. Il 2032 si avvicina e in nessuna di queste città è stata posta la prima pietra: nella Capitale e a Cagliari i nuovi stadi hanno avuto un'accelerazione, mentre l'inchiesta della procura di Milano rischia di rallentare il nuovo San Siro. Entro luglio i Comuni dovranno fornire alla Figc i documenti sullo stato di avanzamento delle opere; a settembre la Figc darà un'indicazione alla Uefa sulle sedi. Entro marzo 2027 il via dei lavori. Per l'Uefa vigila Michele Uva, da poco nominato Executive director di Euro 2032 Italia.

(Gasport)